На замену водопроводных сетей в новых районах Бишкека нужно 2,5 миллиарда сомов

Почти 2,5 миллиарда сомов нужно, чтобы заменить водопроводные сети в присоединенных к Бишкеку районах в рамках административно-территориальной реформы (АТР). Об этом на заседании постоянной комиссии столичного кенеша сообщил директор муниципального предприятия «Бишкекводоканал» Чынгыз Жумалиев.

По его словам, в рамках АТР предприятие приняло на техническое облуживание 29 водозаборов, 59 скважин, 101 километр канализационных сетей и 373 километра водопроводных сетей.

«На баланс мы ничего не принимали, но обеспечиваем техобслуживание. С 2024 года до сегодняшнего дня по новым территориям поступило более 1 тысячи заявок на устранение аварий. Это более крупные, а мелких было еще больше», — сказал Чынгыз Жумалиев.

Он добавил, что через центральные очистные сооружения проходит примерно 380 тысяч кубов в сутки.

«Мы планируем увеличить до 500 тысяч кубов и хотим построить два новых очистных сооружения — «Запад» (рядом с селом Дача СУ) и «Восток» (в селе Ленинском). На это строительство нужно 27 миллиардов сомов», — отметил чиновник.

«Мы полностью оказываем техподдержку по канализации и водопроводным сетям. Но мы просили мэрию Бишкека не асфальтировать территории по АТР, поскольку сначала там нужно построить новые сети. На баланс, я считаю, принимать не нужно. Мы должны думать о том, чтобы полностью обновить систему водоснабжения и канализации и потом уже благоустроить. Но поскольку эти сети у нас не на балансе, мы не можем производить замену. Этим должно заниматься управление капитального строительства, нужно предусмотреть деньги в местном бюджете. При этом важно не просто поменять сети, а установить водомеры и колодцы», — пояснил Чынгыз Жумалиев.

По его словам, из-за порывов пластиковых труб, проложенных ашарным методом, идут потери воды, а из-за отсутствия счетчиков вода используется нерационально.