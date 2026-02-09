20:04
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Общество

На замену водопроводных сетей в новых районах Бишкека нужно 2,5 миллиарда сомов

Почти 2,5 миллиарда сомов нужно, чтобы заменить водопроводные сети в присоединенных к Бишкеку районах в рамках административно-территориальной реформы (АТР). Об этом на заседании постоянной комиссии столичного кенеша сообщил директор муниципального предприятия «Бишкекводоканал» Чынгыз Жумалиев.

По его словам, в рамках АТР предприятие приняло на техническое облуживание 29 водозаборов, 59 скважин, 101 километр канализационных сетей и 373 километра водопроводных сетей.

«На баланс мы ничего не принимали, но обеспечиваем техобслуживание. С 2024 года до сегодняшнего дня по новым территориям поступило более 1 тысячи заявок на устранение аварий. Это более крупные, а мелких было еще больше», — сказал Чынгыз Жумалиев.

Он добавил, что через центральные очистные сооружения проходит примерно 380 тысяч кубов в сутки.

«Мы планируем увеличить до 500 тысяч кубов и хотим построить два новых очистных сооружения — «Запад» (рядом с селом Дача СУ) и «Восток» (в селе Ленинском). На это строительство нужно 27 миллиардов сомов», — отметил чиновник.

«Мы полностью оказываем техподдержку по канализации и водопроводным сетям. Но мы просили мэрию Бишкека не асфальтировать территории по АТР, поскольку сначала там нужно построить новые сети. На баланс, я считаю, принимать не нужно. Мы должны думать о том, чтобы полностью обновить систему водоснабжения и канализации и потом уже благоустроить. Но поскольку эти сети у нас не на балансе, мы не можем производить замену. Этим должно заниматься управление капитального строительства, нужно предусмотреть деньги в местном бюджете. При этом важно не просто поменять сети, а установить водомеры и колодцы», — пояснил Чынгыз Жумалиев.

По его словам, из-за порывов пластиковых труб, проложенных ашарным методом, идут потери воды, а из-за отсутствия счетчиков вода используется нерационально.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361248/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Ежегодно в Бишкеке меняют лишь 1 процент водопроводных сетей
Назначить зарплату квартальным в Бишкеке предложил депутат столичного кенеша
Капстроительство. Мэрия Бишкека борется с недобросовестными подрядчиками
Почти 2,5 миллиона сомов выделяет столичный кенеш на значки и грамоты
Жители села Тору-Айгыр на Иссык-Куле получили доступ к чистой питьевой воде
Подключать газ летом, а не зимой призывают кыргызстанцев. С чем это связано?
В Бишкеке пройдет выставка художницы Златы Беорд «Быть... /Быть»
В Бишкеке обсудили проекты по улучшению качества атмосферного воздуха
Электромобили в КР от общего количества машин составляют лишь 0,8 процента
Депутат интересуется, насколько целесообразно запускать трамваи в Бишкеке
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: Все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: Все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
9 февраля, понедельник
20:04
Сборная Кыргызстана по армрестлингу завоевала 87 медалей на Кубке мира Сборная Кыргызстана по армрестлингу завоевала 87 медале...
19:51
На замену водопроводных сетей в новых районах Бишкека нужно 2,5 миллиарда сомов
19:40
Судебные исполнители в Оше добились выплаты алиментов на 872 тысячи сомов
19:38
Ежегодно в Бишкеке меняют лишь 1 процент водопроводных сетей
19:35
В Нарынской области в результате ДТП погибли двое школьников