Число выздоровевших после заражения коронавирусом превысило 100 тысяч человек

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, достигло 101 тысячи 344 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Отмечается, что за сутки показатель вырос на 3 тысячи 11 человек. В мире зафиксировали 381 тысячу 293 факта заражения коронавирусом. За последние сутки рост составил 45 тысяч 293 случая.

Вне Китая заразились 378,5 тысячи человек, а в самой республике — 81 тысяча 514. Больше всего зараженных в Италии (63 тысячи 927), США (46 тысяч 332), Испании (35 тысяч 136), Германии (29 тысяч 56), Иране (23 тысячи 49) и Франции (20 тысяч 123).

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 168 странах мира.

После заражения коронавирусом скончались 16 тысяч 572 человека (рост на 1 тысячу 931 за сутки). В том числе в Италии умерли 6 тысяч 77 человек, Испании — 2 тысячи 311 умерших. В Хубэе, откуда пошло заражение, за последние сутки не зафиксировали ни одной смерти. На сегодня там умерли 3 тысячи 153 человека.

В Кыргызстане зарегистрировали 16 случаев заражения коронавирусом. В Казахстане — 62 случая, Узбекистане — 46. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.