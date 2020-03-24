Как самостоятельно проверить, есть ли у вас коронавирус: пройдите онлайн-тест

В Кыргызстане запущен портал, на котором можно пройти онлайн-тест на самостоятельное определение коронавируса. Об этом сообщили в Государственном комитете информационных технологий и связи.

Отмечается, что медицинский информационный портал Hi Doctor — это сервисный и справочно-информационный сайт для мониторинга за своим здоровьем. Кроме того, сайт консолидирует информацию о последних достижениях науки и медицины.

«Тест поможет провести самооценку, есть ли симптомы COVID-19, и выяснить, нуждаетесь ли вы с специализированной помощи либо можете позаботиться о себе сами, чтобы не перегружать работников сферы здравоохранения. В конце теста вы получите рекомендацию с учетом ваших ответов. Не используйте этот тест, когда речь идет о детях. Если у вас есть подозрение, что ребенок может быть инфицированным, звоните по номеру 118», — предупреждают разработчики.

Напомним, что на сегодня в Кыргызстане зарегистрировали уже 16 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.