Карта коронавируса в Кыргызстане и куда звонить с вопросами о заболевании

Республиканский штаб
В поддержку работы республиканского штаба запустили новые специальные информационные ресурсы — hidoctor.kg и covid.kg.
Штаб по коронавирусу при мэрии Бишкека
Центры семейной медицины Бишкека
«Если вдруг вы чувствуете, что заболели, можете проконсультироваться с врачами ЦСМ и предотвратить недуг еще на начальной стадии. Дежурные медики всегда готовы оказать вам необходимую помощь», — отметили в мэрии.
Телефоны ЦСМ в Бишкеке:
Бишкекское городское управление здравоохранения столичного муниципалитета: 0312318767;
объединенный ЦСМ Ленинского района: 0990888030;
объединенный ЦСМ Октябрьского района: 0990888036;
объединенный ЦСМ Первомайского района: 0990888071;
объединенный ЦСМ Свердловского района: 0701103002.
В Оше можно обратиться на горячую линию штаба по коронавирусу: 0322270755.
Счет для борьбы с коронавирусом
Лицевой счет 4402011000101373 открыт для Министерства здравоохранения в национальной валюте. Для зачисления денежных средств необходимо использовать код элемента «14 511 100 — Доходы, обращенные в пользу государства».
Добровольные и грантовые средства в иностранной валюте для Министерства здравоохранения:
Correspondent Bank: Federal Reserve Bank of New York, New York, USA, SWIFT: FRNYUS33
Beneficiary bank: National Bank of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, 168, Chui Str., 720040 Bishkek, Kyrgyz Republic SWIFT: NBKIKG22
Correspondent account number:
Beneficiary: Central Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic