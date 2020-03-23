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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Карта коронавируса в Кыргызстане и куда звонить с вопросами о заболевании

Республиканский штаб

В поддержку работы республиканского штаба запустили новые специальные информационные ресурсы — hidoctor.kg и covid.kg.

Штаб по коронавирусу при мэрии Бишкека

Центры семейной медицины Бишкека

«Если вдруг вы чувствуете, что заболели, можете проконсультироваться с врачами ЦСМ и предотвратить недуг еще на начальной стадии. Дежурные медики всегда готовы оказать вам необходимую помощь», — отметили в мэрии.

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Телефоны ЦСМ в Бишкеке:

Бишкекское городское управление здравоохранения столичного муниципалитета: 0312318767;

объединенный ЦСМ Ленинского района: 0990888030;

объединенный ЦСМ Октябрьского района: 0990888036;

объединенный ЦСМ Первомайского района: 0990888071;

объединенный ЦСМ Свердловского района: 0701103002.

В Оше можно обратиться на горячую линию штаба по коронавирусу: 0322270755.

Счет для борьбы с коронавирусом

Лицевой счет 4402011000101373 открыт для Министерства здравоохранения в национальной валюте. Для зачисления денежных средств необходимо использовать код элемента «14 511 100 — Доходы, обращенные в пользу государства».

Добровольные и грантовые средства в иностранной валюте для Министерства здравоохранения:

Correspondent Bank: Federal Reserve Bank of New York, New York, USA, SWIFT: FRNYUS33

Beneficiary bank: National Bank of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, 168, Chui Str., 720040 Bishkek, Kyrgyz Republic SWIFT: NBKIKG22

Correspondent account number: 0210-8671-5

Beneficiary: Central Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic

Beneficiary account: № 1013350100590106
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147718/
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