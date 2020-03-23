Карта коронавируса в Кыргызстане и куда звонить с вопросами о заболевании

Республиканский штаб

В поддержку работы республиканского штаба запустили новые специальные информационные ресурсы — hidoctor.kg и covid.kg.

Штаб по коронавирусу при мэрии Бишкека

Центры семейной медицины Бишкека

«Если вдруг вы чувствуете, что заболели, можете проконсультироваться с врачами ЦСМ и предотвратить недуг еще на начальной стадии. Дежурные медики всегда готовы оказать вам необходимую помощь», — отметили в мэрии.

1 Телефоны ЦСМ в Бишкеке: Бишкекское городское управление здравоохранения столичного муниципалитета: 0312318767; объединенный ЦСМ Ленинского района: 0990888030; объединенный ЦСМ Октябрьского района: 0990888036; объединенный ЦСМ Первомайского района: 0990888071; объединенный ЦСМ Свердловского района: 0701103002.

В Оше можно обратиться на горячую линию штаба по коронавирусу: 0322270755.

Счет для борьбы с коронавирусом

Лицевой счет 4402011000101373 открыт для Министерства здравоохранения в национальной валюте. Для зачисления денежных средств необходимо использовать код элемента «14 511 100 — Доходы, обращенные в пользу государства».