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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Всю информацию о коронавирусе в Кыргызстане можно узнать на сайте covid.kg

IT-специалисты Государственного комитета информационных технологий и связи КР в поддержку работы республиканского штаба запустили новые специальные информационные ресурсы — hidoctor.kg, covid.kg. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомсвязи КР.

По ее данным, ресурсы позволяют гражданам получить актуальную и достоверную информацию о состоянии распространения Сovid-19 в Кыргызской Республике, принимаемых действиях со стороны уполномоченных государственных органов, а также получить первичную самодиагностику.

Здесь размещена вся необходимая справочная информация по номерам телефонов горячих линий.

Напомним, что на сегодня в Кыргызстане зарегистрировали уже 16 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147715/
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