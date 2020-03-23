Всю информацию о коронавирусе в Кыргызстане можно узнать на сайте covid.kg

IT-специалисты Государственного комитета информационных технологий и связи КР в поддержку работы республиканского штаба запустили новые специальные информационные ресурсы — hidoctor.kg, covid.kg. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомсвязи КР.

По ее данным, ресурсы позволяют гражданам получить актуальную и достоверную информацию о состоянии распространения Сovid-19 в Кыргызской Республике, принимаемых действиях со стороны уполномоченных государственных органов, а также получить первичную самодиагностику.

Здесь размещена вся необходимая справочная информация по номерам телефонов горячих линий.