Коронавирус в Кыргызстане. Джалал-Абад полностью закрыли

Въезды и выезды в город Джалал-Абад полностью закрыты. Об этом сообщает пресс-служба местного муниципалитета.

Уточняется, что с сегодняшнего дня никто не может въехать в город, а местные жители не смогут выехать.

«Мэр Джалал-Абада Мураталы Тагаев предложил ввести ограничение в связи с тем, что в городе появилось много транспорта из районов. Областной штаб поддержал его», — сообщили в мэрии.

Напомним, сегодня в Ноокатском районе подтвердили коронавирус еще у двоих кыргызстанцев. Всего в Кыргызстане зарегистрировали 16 случаев заражения коронавирусом. Большая часть больных побывали в Саудовской Аравии в малом хадже. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.