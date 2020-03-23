Коронавирус в Кыргызстане. Беременных женщин отделяют от других приехавших

Беременных женщин, приехавших из-за рубежа, размещают в отдельные помещения. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, для беременных женщин есть специальная зона.

«На сегодня ни в одном роддоме не зафиксирован случай коронавируса. Рожениц с детьми отпускают на домашний карантин», — сказала Айнура Акматова.

Она добавила, что Минздрав постоянно связывается с коллегами из Китая и других стран для консультации и разработке клинических протоколов.

«Мы постоянно на связи с Китаем. Наши профессора консультируются с коллегами по клиническим протоколам и методам лечения коронавируса. Алгоритмы профилактики коронавируса будут меняться. Если ранее мы приняли решение о том, что прилетевших из других стран граждан необходимо содержать в карантине три дня, теперь в связи с тем, что поменялась эпидемиологическая обстановка, их в карантине держат 14 дней», — отметила Айнура Акматова.

Напомним, сегодня в Ноокатском районе подтвердили коронавирус еще у двоих кыргызстанцев. Всего в Кыргызстане зарегистрировали 16 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.