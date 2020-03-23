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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Отдельная комната, посуда. Что необходимо соблюдать при домашнем карантине

Человек, который находится на домашнем карантине, должен иметь отдельную комнату, посуду, средства личной гигиены, не должен общаться с внешним миром, друзьями. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, в ЦСМ создаются специальные мобильные бригады медиков.

«Их обеспечат средствами индивидуальной защиты, они будут ездить по адресам, звонить по телефонам кыргызстанцам, находящимся на домашнем карантине. Будут узнавать, есть ли у них температура, какие-то симптомы», — сказала она.

Айнура Акматова добавила, что по вопросам, касающимся здоровья, можно обращаться на номера горячих линий: 112, 118. «Там при необходимости могут соединить с ЦСМ, со штабами по коронавирусу областей и городов», — отметила она.

Напомним, сегодня в Ноокатском районе подтвердили коронавирус еще у двоих кыргызстанцевВсего в Кыргызстане зарегистрировали 16 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147710/
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