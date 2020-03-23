ЧС в Кыргызстане. Что происходит на въезде в закрытый город Ош

В Оше сегодня введены временные ограничения на въезд граждан из других районов.

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Мэр южной столицы Таалайбек Сарыбашов распорядился установить в семи местах на въезде в город санитарно-карантинные посты.

Читатели 24.kg прислали видео, на котором видно, как устанавливают бетонные блоки.

Кроме того, на выезде из Оша близ Кара-Суйского района образовались автомобильные пробки.

«Из города выпускают, но говорят, что обратно не впустят», — сообщили редакции.

Напомним, что на сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.