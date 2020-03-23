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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Суд по событиям в Кой-Таше. ГКНБ рассказал о состоянии Алмазбека Атамбаева

На сегодняшний день состояние бывшего президента Алмазбека Атамбаева стабильное. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Уточняется, что у бывшего главы государства пока никаких жалоб нет.

«Алмазбек Атамбаев находится под постоянным наблюдением врачей», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, сегодня судебное заседание по событиям в Кой-Таше перенесли из-за плохого состояния здоровья.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147671/
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