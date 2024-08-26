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Спорт

Сын бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева переплыл Босфор

Сын бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева переплыл Босфор. Депутат Жогорку Кенеша Сеидбек Атамбаев принял участие в Межконтинентальном заплыве через пролив между Европой и Малой Азией, который соединяет Черное и Мраморное моря.

Он переплыл пролив за 1 час 19 минут и 4 секунды.

Межконтинентальный заплыв через Босфор — ежегодное соревнование по плаванию на открытой воде между Европой и Азией, проводимое на Босфоре (Стамбул, Турция). Это мероприятие, впервые проведенное в 1989 году, организуется Олимпийским комитетом Турции.

Межконтинентальный заплыв через Босфор — ежегодное соревнование по плаванию на открытой воде, которое организует Олимпийский комитет Турции. В 2024 году соревнование проводилось в 36-й раз.

В заплыве через Босфор ежегодно участвуют 2 тысячи 500 пловцов со всего мира, популярность этого соревнования постоянно растет.
Ссылка: https://24.kg/sport/303025/
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