На Иссык-Куле у вернувшегося с Кипра мужчины подозревают коронавирус

Жителя села Жаркынбай Иссык-Кульского района госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что 29-летний мужчина приехал из Кипра 17 марта.

«Сельчанин находится в Чолпон-Атинской больнице. У него взяли повторные анализы на коронавирус. Все, кто с ним контактировал, находятся на домашнем карантине», — сообщили редакции.

Напомним, что в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.