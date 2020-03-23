Из Алматы в Бишкек вернулись 137 кыргызстанцев. Они в обсервации

В Бишкек из Алматы вернулись 137 туристов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, кыргызстанцев на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» встретили аким Октябрьского района Максим Ситников, начальник Октябрьского РОВД Уланбек Султанов.

«Для безопасности и исключения контактов до точки назначения колонну сопровождали сотрудники милиции», — проинформировали в мэрии.

Отмечается, что 126 туристов приехали ранее в Алматы из Шарм-эль-Шейха (Египет) и 11 человек из Бангкока (Таиланд).

«Все пассажиры помещены в обсервацию в одной из гостиниц, у них взяли анализы на коронавирус», — дополнили в мэрии.

Городской штаб продолжает мероприятия по встрече и размещению возвращающихся граждан в обсервацию.

Напомним, что по новому алгоритму все кыргызстанцы, возращающиеся на родину, помещаются в пункты обсервации на три дня.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.