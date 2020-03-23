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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Япония не исключает возможности переноса Олимпийских игр

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом он заявил, выступая в парламенте, сообщает РБК c ссылкой на агентство Kyodo.

Премьер-министр отметил, что это может произойти, если проведение игр «в полном формате» будет невозможно.

Синдзо Абэ добавил, что при принятии решения о проведении Олимпийских игр в первую очередь следует подумать о спортсменах.

Международный олимпийский комитет пока не стал принимать решение о переносе летней Олимпиады в Токио. Как отмечает BBC, глава МОК Томас Бах сообщил, что решение будет принято в течение месяца.

Ранее олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии направили президенту МОК обращение с просьбой перенести Игры-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса. Уже отменены или перенесены многие крупные международные соревнования и национальные турниры.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147601/
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