Один день как за два. Как врачам в очагах с коронавирусом будут платить зарплату

Врачам в очагах вспышки коронавируса выплатят зарплату за один день как за два. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, медработники трудятся на всех границах.

«Здесь у нас работают санитарные врачи, врачи-эпидемиологи, их помощники, инфекционисты, сотрудники скорой помощи, медработники трудятся в местах обсервации, больницах, младший технический персонал, который проводит там уборку, дезинфекцию. Из эпидемиологического фонда всем выплачены командировочные, сверхурочные», — сказала Айнура Акматова.

Она добавила, что сейчас рассматривается вопрос оплаты труда медработников в очагах из расчета день за два. «Уже подготовлены расчеты», — отметила начальник управления общественного здравоохранения.