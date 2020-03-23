У пассажиров транзитного рейса Москва — Бишкек, прибывших вчера и находящихся в обсервации в школе-интернате № 1, нет коронавируса.

Тесты показали отрицательные результаты. Но домой пока никого не отпускают. По предварительным данным, пассажиры этого рейса пробудут в карантинной зоне еще двое суток.

В соседний корпус интерната вчера расселили еще одну группу прибывших в КР самолетами. Они также сдали анализы и будут пока на карантине.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.