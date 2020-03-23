10:40
USD 83.53
EUR 90.10
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Алгоритм размещения под карантин зависит от эпидемиологической ситуации в мире

Алгоритм по помещению на карантин зависит от эпидемиологической ситуации в стране и мире, поэтому он может меняться. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Она отметила, что пандемии в таких масштабах в последнее время в мире не отмечались.

«Это новое для всех, и алгоритмы будут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации не только в Кыргызстане, но и во всем мире», — сказала она.

Айнура Акматова добавила, что решение об изменении порядка — помещение на трехдневную обсервацию, было принято экстренно. «Так как кыргызстанцы находились в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией», — отметила она.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147584/
просмотров: 316
Версия для печати
Материалы по теме
У пассажиров рейса Москва — Бишкек, прибывшего вчера, коронавирус не обнаружен
В Китае выздоровели около 90 процентов зараженных коронавирусом
ЧС в Кыргызстане. Более 130 туристов из Египта и Таиланда вернулись в Бишкек
Расходы счета для борьбы с коронавирусом отследит наблюдательный совет
Вот что значит мыть руки. Вызовы медиков 103 в связи с инфекциями сократились
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло на 28,8 тысячи человек
Экспресс-тесты для диагностики коронавируса распределили по регионам Кыргызстана
Коронавирус в Кыргызстане. Один заболевший переведен в реанимацию
Коронавирус в Кыргызстане. Присоединяйтесь к флешмобу в поддержку медиков
ЧС в Кыргызстане. Километровая пробка образовалась на въезде в Бишкек
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;штабе рассказали о&nbsp;заболевших из&nbsp;Бишкека Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом
Бизнес
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
Звонки на&nbsp;все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ Звонки на все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ
Организуем работу в&nbsp;интернете на&nbsp;дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
Dos Credobank с&nbsp;заботой о&nbsp;клиентах Dos Credobank с заботой о клиентах
23 марта, понедельник
10:37
У пассажиров рейса Москва — Бишкек, прибывшего вчера, коронавирус не обнаружен У пассажиров рейса Москва — Бишкек, прибывшего вчера, к...
10:24
ЧС в Кыргызстане. Автобусы переполнены, люди недовольны временными трудностями
10:17
В Китае выздоровели около 90 процентов зараженных коронавирусом
10:11
Алгоритм размещения под карантин зависит от эпидемиологической ситуации в мире
10:09
Водители автобусов закрывают валидаторы. Что делать тем, кто купил проездной?