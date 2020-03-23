Алгоритм размещения под карантин зависит от эпидемиологической ситуации в мире

Алгоритм по помещению на карантин зависит от эпидемиологической ситуации в стране и мире, поэтому он может меняться. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Она отметила, что пандемии в таких масштабах в последнее время в мире не отмечались.

«Это новое для всех, и алгоритмы будут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации не только в Кыргызстане, но и во всем мире», — сказала она.

Айнура Акматова добавила, что решение об изменении порядка — помещение на трехдневную обсервацию, было принято экстренно. «Так как кыргызстанцы находились в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией», — отметила она.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.