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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло на 28,8 тысячи человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 28 тысяч 896 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

В мире на сегодня зарегистрировали 336 тысяч случаев заражения коронавирусом. Вне Китая заразились 254,6 тысячи человек, а в самой республике — 81 тысяча 435. Больше всего зараженных в Италии (59 тысяч 138), США (33 тысячи 276), Испании (28 тысяч 768), Германии (24 тысячи 873), Иране (21 тысяча 638) и Франции (16 тысяч 44).

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 173 странах мира.

Отмечается, что после заражения коронавирусом скончались 14 тысяч 641 человек (рост на 1 тысячу 597). В том числе в Италии умерли 5 тысяч 476 человек, в Хубэе — 3 тысячи 153. На третьем месте по смертности от коронавируса находится Испания, где зафиксировали 1 тысячу 772 умерших.

Увеличивается число выздоровевших — 98 тысяч 333 (5 тысяч 961 человек в сутки).

В Кыргызстане на сегодня зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В Казахстане —60 случаев, Узбекистане — 43. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147574/
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