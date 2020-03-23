Разработка и испытание вакцины от коронавируса займут не меньше года

Разработка и испытание вакцины от коронавирусной инфекции займут не менее года. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в интервью воскресной программе BBC One «Шоу Эндрю Марра».

В то же время он подчеркнул — это не означает, что до разработки вакцины мир беспомощен перед коронавирусом, ведь очень много жизней уже удалось спасти, и специалисты продолжат работать над изобретением вакцины в усиленном режиме.

По его словам, потенциальную вакцину получат миллиарды людей, поэтому будет соблюдаться особая осторожность, ведь она должна быть абсолютно безопасной.

«В мире разрабатывается около 20 вакцин от коронавируса. Уже проходят испытания американской вакцины. В ближайшее время специалисты начнут испытывать еще несколько препаратов на основе нуклеиновых кислот», — подчеркнул Майкл Райан.

Кроме того, он опроверг, что большему риску подвержены пожилые люди. Майкл Райан напомнил, что регистрируются случаи заболевания коронавирусом у детей, COVID-19 имеет значительное воздействие и на людей средних лет.

В интервью он также отметил, что изоляция не может быть единственной мерой, благодаря которой удастся победить коронавирус. Майкл Райан считает, что есть опасность новой волны коронавируса после прекращения режима изоляции, если не будут введены решительные меры в сфере здравоохранения.