Разработка и испытание вакцины от коронавируса займут не меньше года

Разработка и испытание вакцины от коронавирусной инфекции займут не менее года. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в интервью воскресной программе BBC One «Шоу Эндрю Марра».
В то же время он подчеркнул — это не означает, что до разработки вакцины мир беспомощен перед коронавирусом, ведь очень много жизней уже удалось спасти, и специалисты продолжат работать над изобретением вакцины в усиленном режиме.
По его словам, потенциальную вакцину получат миллиарды людей, поэтому будет соблюдаться особая осторожность, ведь она должна быть абсолютно безопасной.
«В мире разрабатывается около 20 вакцин от коронавируса. Уже проходят испытания американской вакцины. В ближайшее время специалисты начнут испытывать еще несколько препаратов на основе нуклеиновых кислот», — подчеркнул Майкл Райан.
Кроме того, он опроверг, что большему риску подвержены пожилые люди. Майкл Райан напомнил, что регистрируются случаи заболевания коронавирусом у детей, COVID-19 имеет значительное воздействие и на людей средних лет.
В интервью он также отметил, что изоляция не может быть единственной мерой, благодаря которой удастся победить коронавирус.
Майкл Райан считает, что есть опасность новой волны коронавируса после прекращения режима изоляции, если не будут введены решительные меры в сфере здравоохранения.
«Мы должны сконцентрироваться на поиске больных и изолировать их. А также найти тех, кто контактировал с ними, и изолировать их тоже. Опасность изоляции в том, что если мы не введем решительные меры в сфере здравоохранения, когда люди выйдут из изоляции, появится опасность нового роста случаев заболевания», — сказал Майкл Райан.
В качестве позитивных примеров борьбы он привел Китай, Сингапур и Корею, которые сконцентрировались на выявлении зараженных коронавирусом и тех, с кем они контактировали, что помогло сдержать вспышку и распространение COVID-19.
«В Китае, Сингапуре и Корее была комплексная стратегия. Когда им удалось погасить вспышки, они начали искать вирус. Нам необходимо активно искать случаи заболевания и тестировать на коронавирус каждого, кто под подозрением. И если кто-то контактировал с заболевшими, их тоже необходимо тестировать. Мы не должны проверять всех подряд, мы должны сфокусироваться на тех, кто потенциально мог заразиться», — подчеркнул директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.