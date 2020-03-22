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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Прибывающих в Кыргызстан вновь решено помещать на карантин в обсервации

Пассажиров, прибывающих через международные аэропорты «Манас» и «Ош», помещают на карантин в пункты обсервации на три дня. Об этом 24.kg сообщили в республиканском штабе.

«Все это время врачи наблюдают за их самочувствием, если симптомов нет и результат теста отрицательный, их отправляют на домашний карантин», — отметили в штабе.

Уточняется, что эти меры принимаются для раннего выявления коронавируса и предотвращения его распространения.

Отметим, что с 21 марта организован график чартерных рейсов для возвращения наших граждан из России, Дубая и Дели.

Напомним, накануне замминистра здравоохранения Толо Исаков сообщил, что Минздрав пересмотрел алгоритм, и в обсервации будут направлять только при наличии симптомов. Вчера у двоих кыргызстанцев, находящихся в обсервации в Бишкеке, подтвердили заболевание.

Накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147511/
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