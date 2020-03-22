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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ЧС в Кыргызстане. На въезде в Бишкек блокпостов нет, граждан не проверяют

На въезде в Бишкек с западной стороны по улице Дэн Сяопина нет блокпостов.

Транспорт и граждане спокойно пересекают границы Сокулукского района и Бишкека. Никто не досматривает и не проверяет людей и машины. Документы у прохожих не смотрят. На месте нет сотрудников милиции или МЧС.

Напомним, в Республиканском штабе по коронавирусу сообщили, что в Бишкеке на въезде и выезде из города установлены 12 фильтрационных постов.

Уточняется, что во всех районах работает пеший патруль.

Замминистра ЧС сообщил, что карантинные посты установлены по всей стране на въезде в районы и города. «Карантинные посты созданы для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. Граждане, проходящие эти посты, должны иметь при себе документы», — сказал Калыс Ахматов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147509/
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