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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В аэропорты «Манас» и «Ош» пускают только пассажиров с билетами

Встречающим и провожающим вход в аэровокзалы международных аэропортов «Манас» и «Ош» временно ограничен. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Отмечается, что решение принято для предотвращения распространения коронавируса. В здание аэропортов смогут пройти только пассажиры с билетами на указанную дату.

«ОАО «МАМ» приносит свои извинения за неудобства и просит отнестись с пониманием к мерам, принимаемым в целях безопасности пассажиров и сотрудников», — говорится в сообщении.

Ранее читатели 24.kg сообщили, что в аэропорту бардак и хаос, встречающих не пускают на территорию аэровокзала.

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147494/
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