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Общество

Солистка группы «Город 312» не смогла вылететь из Бишкека. Трогательное видео

Солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) записала трогательное видео на берегу Иссык-Куля.

Певица рассказывает, что из-за сложившейся ситуации с коронавирусом вчера она не смогла улететь в Москву.

«Говорят, что есть возможность улететь сегодня рейсовым самолетом. Я, конечно же, переживаю, «горят» дела, «горят» договоренности. Тем не менее с грустью и болью иду говорить: До свидания, Иссык-Куль!» — рассказала Ая.

Она пожелала озеру отдохнуть и ждать, когда ситуация в мире наладится. «Спасибо тебе, дорогой мой, спасибо, что ты есть — даешь силы большому количеству людей. Я ухожу, надеюсь, до скорой встречи...» — заключила Светлана Назаренко.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147475/
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