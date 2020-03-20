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Общество

Коронавирус в Кыргызстане. Бишкекчане штурмуют точки продажи муки

Бишкекчане продолжают оптом скупать товары первой необходимости, несмотря на заверения правительства о том, что дефицита продуктов в Кыргызстане не допустят.

Одну из точек продаж муки сегодня пытались штурмовать покупатели. У магазина завязался конфликт между работниками и клиентами. Горожане жалуются, что компания не выдает им муку. Видео с места происшествия опубликовали в Twitter. 

На кадрах агрессивная толпа требует, чтобы им выдали муку. На входе их сдерживает охрана магазина. Во внутрь пускают только по два человека.

«Не продают муку людям», — комментирует автор видео.

Пользователь также опубликовал второе видео, где видно, как между сотрудниками и клиентом завязался конфликт из-за того, что последний хотел снять на видео происходящее внутри магазина. 

Накануне в Оше также выстроились огромные очереди за мукой. Несколько дней в Бишкеке и южной столице не спадает спрос на продукты, в частности муку, сахар, макароны и растительное масло. Люди в панике скупают товары, полагая, что из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса в КР возможен дефицит. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147362/
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