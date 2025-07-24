Минсельхоз Кыргызстана не пропустил в страну партию муки из Казахстана

Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана не пропустил в страну партию муки из Казахстана.

Отмечается, что это произошло на «Сводном посту», расположенном вблизи пункта пропуска «Чон-Капка — автодорожный» на кыргызско-казахском участке границы.

«В ходе проверки выявлено нарушение фитосанитарных требований при ввозе на территорию Кыргызской Республики 14 тонн муки из Республики Казахстан. Установлено, что сведения, указанные в фитосанитарном сертификате, не соответствовали данным, содержащимся в транспортных документах», — говорится в сообщении.

В связи с выявленным нарушением будут приняты меры в соответствии с законодательством.