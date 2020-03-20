11:06
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество

Ситуация с коронавирусом. В аптеках нет масок, фармбизнес пожаловался мэру

В мэрии Бишкека прошла встреча Азиза Суракматова с предпринимателями столицы.

Представитель одной из аптечных фирм рассказал, что бишкекчане ругаются с провизорами, потому что те не могут продать на руки большее количество медицинских масок.

Предприниматель отметил, что в среднем каждый посетитель аптеки требует по 50-100 штук. Но фармацевты следуют указанию департамента лекарственного обеспечения и отпускают только по три штуки в руки.

Читайте по теме
Ситуация с ценами из-за коронавируса. Мэр Бишкека продолжает инспекции

Другой представитель фармбизнеса рассказала, что ежедневно поставщик медицинских масок завозит в их сеть 30-40 тысяч единиц — они распродаются за два часа.

«Еще одна проблема у нас — это то, что мы отказались от продажи марлевых масок, так как их стоимость не может составлять 10 сомов, как этого требует департамент. Потому что себестоимость марлевых масок — 12 сомов. Нам пришлось раздать эти маски своим сотрудникам», — сказала провизор одной из аптек города.

Отметим, в течение ближайших дней в столице будут проходить рейды по недопущению необоснованного повышения цен на продукты и товары первой необходимости.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147229/
просмотров: 457
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус в Кыргызстане. В Ноокатском районе режим чрезвычайной ситуации
На российско-казахской границе застряли 157 кыргызстанцев
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Коронавирус в Кыргызстане. Минздрав не может прогнозировать ситуацию
Депутаты отправились в регионы разъяснять опасность коронавируса
Зараженные коронавирусом сузакцы и жители Нооката прилетели разными рейсами
Коронавирус в КР. 700 койко-мест для обсервации развернуто дополнительно на юге
Коронавирус в Кыргызстане. Врачам уже выплачивают надбавки к зарплате
Коронавирус в Кыргызстане. Минздрав не исключает введения ЧС в Ноокате
Антисептики в два раза дороже и пустые полки. Мэр провел рейд по гипермаркетам
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
Бизнес
В&nbsp;Яндекс.Такси в&nbsp;Бишкеке появилась услуга &laquo;Доставка&raquo; В Яндекс.Такси в Бишкеке появилась услуга «Доставка»
Как Beeline заботится об&nbsp;абонентах в&nbsp;условиях ситуации с&nbsp;коронавирусом Как Beeline заботится об абонентах в условиях ситуации с коронавирусом
&laquo;Бакай Банк&raquo; идет навстречу заемщикам из-за коронавируса «Бакай Банк» идет навстречу заемщикам из-за коронавируса
Как оплатить услуги не&nbsp;выходя из&nbsp;дома? Через онлайн-банкинг &laquo;Керемет Банка&raquo;! Как оплатить услуги не выходя из дома? Через онлайн-банкинг «Керемет Банка»!
20 марта, пятница
10:58
Толкунбек Абдыгулов: Все затарились долларами и все хотят продавать Толкунбек Абдыгулов: Все затарились долларами и все хот...
10:46
Ситуация с коронавирусом. В аптеках нет масок, фармбизнес пожаловался мэру
10:41
Коронавирус в Кыргызстане. В Ноокатском районе режим чрезвычайной ситуации
10:41
На российско-казахской границе застряли 157 кыргызстанцев
10:39
Рост курса доллара. Ситуация уравновесится в течение нескольких дней