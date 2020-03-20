Ситуация с коронавирусом. В аптеках нет масок, фармбизнес пожаловался мэру

В мэрии Бишкека прошла встреча Азиза Суракматова с предпринимателями столицы.

Представитель одной из аптечных фирм рассказал, что бишкекчане ругаются с провизорами, потому что те не могут продать на руки большее количество медицинских масок.

Предприниматель отметил, что в среднем каждый посетитель аптеки требует по 50-100 штук. Но фармацевты следуют указанию департамента лекарственного обеспечения и отпускают только по три штуки в руки.

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Другой представитель фармбизнеса рассказала, что ежедневно поставщик медицинских масок завозит в их сеть 30-40 тысяч единиц — они распродаются за два часа.

«Еще одна проблема у нас — это то, что мы отказались от продажи марлевых масок, так как их стоимость не может составлять 10 сомов, как этого требует департамент. Потому что себестоимость марлевых масок — 12 сомов. Нам пришлось раздать эти маски своим сотрудникам», — сказала провизор одной из аптек города.

Отметим, в течение ближайших дней в столице будут проходить рейды по недопущению необоснованного повышения цен на продукты и товары первой необходимости.