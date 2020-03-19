Восемь простых правил помогут кыргызстанцам победить коронавирус

Соблюдение правил личной гигиены и правил поведения в общественных местах могут помочь кыргызстанцам победить коронавирус. Об этом на брифинге заявил заместитель министра МЧС Калыс Ахматов.

Он отметил, что правительство в течение двух месяцев работало над предупреждением проникновения коронавируса и изучало, как с заболеванием и его распространением боролись другие страны. Наиболее подходящим для Кыргызстана он назвал опыт японских коллег: соблюдение правил личной гигиены и порядок поведения в общественных местах.

«Четыре элементарных правила личной гигиены: каждые 15 минут пить теплую кипяченную воду, каждые два часа полоскать рот соленой водой, дезинфицировать и проветривать помещения, по мере возможности не выходить из дома. В общественных местах тоже действуют четыре правила: каждые два часа должна проводиться дезинфекция общественного места. Если заболевание подтверждено — в масштабах населенного пункта проводить ежедневно обработку улиц и тротуаров, ограничить передвижение населения, транспортных средств», — сказал он.

По мнению Калыса Ахматова, если эти простые восемь правил будут соблюдать 85 процентов кыргызстанцев, то в ближайшее время выйдем из сложившейся ситуации с коронавирусом в стране.