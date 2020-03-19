Консульство и визовый отдел посольства Германии закрыли для посетителей

Из-за распространения коронавируса консульство и визовый отдел Германии в Кыргызстане закрыли для посетителей. Об этом сообщил сайт посольства Германии в Кыргызстане.

Визовые центры сервисной компании VISAMETRIC также закроют для приема заявлений с 20 марта 2020 года. Заявления по экстренным ситуациям будут обрабатываться.

«Если вы уже получили сообщение о назначенном времени для подачи заявления на визу, мы известим вас о новой записи в ближайшее время. Пожалуйста, воздержитесь от дополнительных запросов и обращений», — говорится в сообщении.

Если человек уже записался для подачи заявления на получение шенгенской визы в VISAMETRIC, его просят самостоятельно записаться на новую дату после открытия визовых центров.

В экстренных случаях по консульским вопросам (заявления на паспорт и другое) обращайтесь по электронной почте info@bisc.diplo.de.

«В экстренных ситуациях по визовым вопросам (виза для супругов граждан Германии и/или граждан ЕС/ЕВР/Швейцарии, либо их детей), обращайтесь по электронной почте visa@bisc.diplo.de для назначения времени приема. Пожалуйста, приложите сканированные копии удостоверений личности», — заключили в посольстве.