16:50
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Консульство и визовый отдел посольства Германии закрыли для посетителей

Из-за распространения коронавируса консульство и визовый отдел Германии в Кыргызстане закрыли для посетителей. Об этом сообщил сайт посольства Германии в Кыргызстане.

Визовые центры сервисной компании VISAMETRIC также закроют для приема заявлений с 20 марта 2020 года. Заявления по экстренным ситуациям будут обрабатываться.

«Если вы уже получили сообщение о назначенном времени для подачи заявления на визу, мы известим вас о новой записи в ближайшее время. Пожалуйста, воздержитесь от дополнительных запросов и обращений», — говорится в сообщении.

Если человек уже записался для подачи заявления на получение шенгенской визы в VISAMETRIC, его просят самостоятельно записаться на новую дату после открытия визовых центров.

В экстренных случаях по консульским вопросам (заявления на паспорт и другое) обращайтесь по электронной почте info@bisc.diplo.de.

«В экстренных ситуациях по визовым вопросам (виза для супругов граждан Германии и/или граждан ЕС/ЕВР/Швейцарии, либо их детей), обращайтесь по электронной почте visa@bisc.diplo.de для назначения времени приема. Пожалуйста, приложите сканированные копии удостоверений личности», — заключили в посольстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147139/
просмотров: 331
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Выпускники детдомов и люди с инвалидностью шьют маски и продают по 10-15 сомов
Люди помогают людям. Бишкекчанам раздали 15 тысяч масок
Коронавирус в Кыргызстане. Крупные рынки в Бишкеке закрывать не будут
Коронавирус в Кыргызстане. Как не сойти с ума на фоне новостей о пандемии
Плохие условия карантина. Спикер ЖК призвал не выставлять в соцсети фото
В России зафиксировали первую смерть от коронавируса
Житель Сузака: Дезинфекция платная, антисептиков нет, медикаменты закончились
Из-за карантина бишкекчан просят воздержаться от посещения кладбищ
Ситуация с коронавирусом. В Кыргызстане ожидают прибытия из Алматы 160 граждан
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Бизнес
Люди помогают людям. Бишкекчанам раздали 15&nbsp;тысяч масок Люди помогают людям. Бишкекчанам раздали 15 тысяч масок
Все о&nbsp;коронавирусе. Для абонентов Beeline открыта бесплатная горячая линия Все о коронавирусе. Для абонентов Beeline открыта бесплатная горячая линия
&laquo;Бакай Банк&raquo; продает недвижимость в&nbsp;Бишкеке по&nbsp;сниженным ценам «Бакай Банк» продает недвижимость в Бишкеке по сниженным ценам
Оплачивайте привычные услуги и&nbsp;покупки бесконтактно и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплачивайте привычные услуги и покупки бесконтактно и не выходя из дома!
19 марта, четверг
16:34
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
16:24
Выпускники детдомов и люди с инвалидностью шьют маски и продают по 10-15 сомов
16:21
Люди помогают людям. Бишкекчанам раздали 15 тысяч масок
16:04
Консульство и визовый отдел посольства Германии закрыли для посетителей
15:09
Коронавирус в Кыргызстане. Крупные рынки в Бишкеке закрывать не будут