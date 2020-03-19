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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. По паспорту три маски в руки — решение Минздрава

«Через фармацевтические компании мы на сегодня раздали около 630 тысяч медицинских масок», — сообщил на брифинге министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, предельная цена на маски установлена на уровне 10 сомов. При этом на руки выдается только по три маски по паспорту. Кроме того, с понедельника одна из отечественных компаний начала их производство. Заключен контракт на производство 500 тысяч масок.

«На вчерашний вечер заказчик уже получил около 70 тысяч масок. Поставки будут идти ежедневно. В Оше местная компания также запустила их производство», — рассказал Космосбек Чолпонбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147033/
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