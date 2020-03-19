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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Установлены регионы, из которых были паломники

Больше всего паломников, которые летели в одном самолете с заразившимися коронавирусом, было из Ошской области. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, из Ошской области было 63 человека, Джалал-Абадской — 48, Баткенской — 8. Кроме того, среди паломников было 19 бишкекчан, четыре жителя Чуйской области и по одному из Нарынской и Иссык-Кульской областей.

«То, что эти люди летели в одном самолете с заразившимися, не говорит о том, что они тоже больны. На сегодня мы госпитализировали пять человек с того самолета, еще один обратился сам. Из пятерых только у трех анализ был положительный. У человека, который обратился вчера, взят анализ, результаты пока не готовы. Всех этих граждан мы будем держать на карантине в течение 14 дней после выявления первого случая. Если по истечении этого времени у них не будет выявлен вирус, то мы их отпустим», — рассказал Космосбек Чолпонбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147030/
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