Коронавирус в Кыргызстане. Установлены регионы, из которых были паломники

Больше всего паломников, которые летели в одном самолете с заразившимися коронавирусом, было из Ошской области. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, из Ошской области было 63 человека, Джалал-Абадской — 48, Баткенской — 8. Кроме того, среди паломников было 19 бишкекчан, четыре жителя Чуйской области и по одному из Нарынской и Иссык-Кульской областей.

«То, что эти люди летели в одном самолете с заразившимися, не говорит о том, что они тоже больны. На сегодня мы госпитализировали пять человек с того самолета, еще один обратился сам. Из пятерых только у трех анализ был положительный. У человека, который обратился вчера, взят анализ, результаты пока не готовы. Всех этих граждан мы будем держать на карантине в течение 14 дней после выявления первого случая. Если по истечении этого времени у них не будет выявлен вирус, то мы их отпустим», — рассказал Космосбек Чолпонбаев.