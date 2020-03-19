Коронавирус в Кыргызстане. Еще три человека пожаловались медикам на симптомы

«Мы уточнили информацию. Из Шарджи прилетело 144 человека», — сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, уже выявлены 142 человека. Они полностью изолированы в больницах и специальных карантинных зонах.

Еще двое человек выехали в Узбекистан. Информацию об этом Минздрав Кыргызстана передал коллегам.

«Мы взяли у 142 человек анализы. На сегодня три положительных, о которых мы вчера сообщили. У остальных граждан отрицательный результат. Сейчас в больнице находится шесть человек — трое выявленных и еще трое обратились с симтомами. Все они получают лечение», — подчеркнул Космосбек Чолпонбаев.

«В Сузакском районе объявлен режим ЧС. Проводятся все мероприятия, усиленно ведутся санитарно-эпидемиологические мероприятия. Медработники выявляют контактные лица. Эти люди на месте находятся под наблюдением», — заключил глава Минздрава.