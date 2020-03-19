Коронавирус в Кыргызстане. ГСИН временно запретила свидания заключенным

Госслужба исполнения наказаний временно запретила свидания для осужденных и подследственных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

До улучшения эпидемиологической ситуации временно ограничили проведение на территории учреждений уголовно-исполнительной системы культурных, спортивных и других массовых мероприятий.

«Введены временные ограничения приема и выдачи спецконтингенту скоропортящихся продуктов питания. Временно запрещены краткосрочные и длительные свидания, за исключением следственных и других уголовно-процессуальных действий. В учреждениях устанавливают санитайзеры и очистители воздуха. Сотрудники и посетители обеспечены дезинфицирующими средствами и медицинскими масками. В учреждениях есть необходимые продукты питания, медикаменты и другие препараты первой необходимости», — добавили в ГСИН.