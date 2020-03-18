С кыргызстанцами, совершившими малый хадж, контактировали около 2 тысяч человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

«Например, приехал из малого хаджа в каком-то селе человек. По обычаям все приходят к нему в дом, здороваются, стараются подержать за руку, потому что этот человек считается святым. Мы относим таких людей к контактным», — сказал он.

Толо Исаков добавил, что по примерным подсчетам, таких контактных лиц в Кыргызстане около 2 тысяч.

«Те, кто был в близком контакте, будут находиться на домашнем карантине, остальные — под отдаленным меднаблюдением (врачи будут им звонить)», — отметил он.