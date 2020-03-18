Междугородние такси дорожают на фоне коронавируса. Минтранс повлиять не может

Регулировать цены за услугу перевозки пассажиров частными междугородними такси Министерство транспорта и дорог не может. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Минтранса.

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В ведомстве отметили, что водители легковых авто, занимающиеся частным извозом граждан в регионы Кыргызстана, не подчиняются министерству. «Мы на них повлиять никак не можем. А завышение цен в данный период на перевозки они объясняют тем, что, например, из Джалал-Абада сюда практически никто не едет, поэтому отсюда они берут больше денег с пассажиров», — сказали в пресс-службе.

Напомним, читательница 24.kg пожаловалась на то, что водители междугородних такси, пользуясь положением, завышают цены на поездки в регионы Кыргызстана. По ее словам, до выявления коронавируса в стране стоимость поездки из Бишкека в Джалал-Абадскую область составляла максимум 600 сомов, сейчас — до 1,5-2 тысяч.