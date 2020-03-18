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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Рынок «Дордой» пока работает в штатном режиме

На сегодня рынок «Дордой» работает, речи о закрытии пока нет. Об этом 24.kg сообщила председатель Ассоциации рынков Дамира Долоталиева.

По ее словам, сегодня на рынке было собрание. Она сама ходила по рядам и рассказывала торговцам о сложившейся ситуации. У многих предпринимателей были вопросы о том, как платить субаренду.

«Сегодня граница с Казахстаном закрыта, значит, покупателей из этой страны нет. Рынок практически не посещают покупатели, только граждане Кыргызстана. Поэтому мы успокаивали субарендаторов, находили золотую середину, когда будем оплачивать субаренду. Мы говорили, что правительство пойдет навстречу, дадут налоговые каникулы. Плюс Национальный банк рекомендовал комбанкам сделать пролонгацию кредитов», — рассказала Дамира Долоталиева.

«Мы рассказали бизнесменам, что такое коронавирус, как себя вести, когда будем дезинфицировать рынок. Сейчас о закрытии «Дордоя» речи нет, но некоторые предприниматели сообщили, что хотят закрыть контейнеры. У них нет торговли. Мы им сказали, что запрещать не можем. Если хотят закрыть контейнер, имеют полное право, однако рынок будет работать. Когда введут режим ЧС, если там будет речь о закрытии, то перестанем работать. Но пока команды такой не было», — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146944/
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