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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Въезд в Джалал-Абадскую область пока не закрыт

В мессенджере Telegram пользователи распространяют сообщения о том, что въезд и выезд в Джалал-Абадскую область закрыты.

В УВД региона 24.kg опровергли эту информацию. По данным милиции, режим чрезвычайной ситуации введен только в Сузакском районе.

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«В частности, полностью закрыты для проезда и прохода улицы села Благовещенка, где проживали лица, зараженные коронавирусом», — сообщили редакции.

Сегодня Минздрав заявил, что три случая заражения коронавирусом в Кыргызстане зафиксированы в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Среди инфицированных — граждане, которые вернулись из малого хаджа из Саудовской Аравии. Вместе с ними рейсом в Бишкек прибыли 135 человек, они разъехались по всей стране. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146920/
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