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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Все 135 человек, которые прилетели из малого хаджа, будут помещены в карантин

Все 135 человек, которые прилетели в Кыргызстан из малого хаджа 12 марта, будут найдены и обязательно помещены в обсервацию. Об этом 24.kg сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, в умру ездили граждане из разных областей. Все их адреса и контакты есть. Поэтому вопрос времени, когда они будут найдены и помещены в обязательную обсервацию.

«Это стандартная процедура, которой следуют все страны мира. Сейчас мы сначала поместим в карантин эти 135 человек. Потом будем изучать круг лиц, с которыми они контактировали. Их будут искать и помещать в карантин», — рассказала Алтынай Омурбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146914/
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