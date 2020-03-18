Коронавирус в Кыргызстане. Телефоны горячей линии, если у вас есть вопросы

В Кыргызстане зафиксированы три случая заболевания коронавирусом. Все трое зараженных — жители Сузакского района Джалал-Абадской области. Они в местной больнице под контролем медиков.

Минздрав страны призывает кыргызстанцев не паниковать, а вслучае возникших вопросов или недомогания звонить на телефоны горячей линии:

Республиканский штаб по коронавирусу 0312881684;

оперативный штаб Минздрава 0312660663;

оперативный штаб департамента Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения 0312323202;

обратиться также можно на WhatsApp 0770895556.

В Бишкеке круглосуточно работают телефоны доверия в центрах семейной медицины и городском управлении здравоохранения:

городское управление здравоохранения столичного муниципалитета 0312318767;

объединенный ЦСМ Ленинского района 0990888030;

объединенный ЦСМ Октябрьского района 0990888036;

объединенный ЦСМ Первомайского района 0990888071;

объединенный ЦСМ Свердловского района 0701103002.

В Оше — на горячую линию штаба по коронавирусу 0322270755.