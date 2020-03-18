11:55
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Телефоны горячей линии, если у вас есть вопросы

В Кыргызстане зафиксированы три случая заболевания коронавирусом. Все трое зараженных — жители Сузакского района Джалал-Абадской области. Они в местной больнице под контролем медиков.

Минздрав страны призывает кыргызстанцев не паниковать, а вслучае возникших вопросов или недомогания звонить на телефоны горячей линии:

  • Республиканский штаб по коронавирусу 0312881684;
  • оперативный штаб Минздрава 0312660663;
  • оперативный штаб департамента Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения 0312323202;
  • обратиться также можно на WhatsApp 0770895556.

В Бишкеке круглосуточно работают телефоны доверия в центрах семейной медицины и городском управлении здравоохранения:

  • городское управление здравоохранения столичного муниципалитета 0312318767;
  • объединенный ЦСМ Ленинского района 0990888030;
  • объединенный ЦСМ Октябрьского района 0990888036;
  • объединенный ЦСМ Первомайского района 0990888071;
  • объединенный ЦСМ Свердловского района 0701103002.

В Оше — на горячую линию штаба по коронавирусу 0322270755.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146875/
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус в Кыргызстане. Туроператор о том, кто еще вернулся из малого хаджа
Фото дня. Режим ЧС в Сузакском районе и играющие на улице дети
В стационарах Бишкека ввели ограничение на посещение больных
Коронавирус менен күрөш дагы 2 жылга созулушу мүмкүн
Коронавирус в Кыргызстане. Из каких регионов люди уезжали в хадж, ДУМК не знает
ЧС в Сузаке. Местные власти призвали население соблюдать правила карантина
Как избежать заражения коронавирусом. Рекомендации Минздрава
Нацбанк призвал соблюдать правила гигиены после пользования наличными деньгами
Коронавирус в Кыргызстане. Судебные процессы будут проводиться в штатном режиме
Число случаев заболевания коронавирусом в мире достигло почти 200 тысяч человек
Популярные новости
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
В&nbsp;Кыргызстане выявлено три факта коронавируса В Кыргызстане выявлено три факта коронавируса
Бизнес
Где сдать анализы в&nbsp;Кыргызстане? Где сдать анализы в Кыргызстане?
Вниманию абонентов Beeline в&nbsp;роуминге! Бесплатные звонки на&nbsp;номера горячей линии Вниманию абонентов Beeline в роуминге! Бесплатные звонки на номера горячей линии
Конкурс для школьников от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: призовой фонд&nbsp;&mdash; 55&nbsp;тысяч сомов! Конкурс для школьников от «Бакай Банка»: призовой фонд — 55 тысяч сомов!
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; временно изменяет порядок проведения пресс-конференций ИА «24.kg» временно изменяет порядок проведения пресс-конференций
18 марта, среда
11:51
Отопление в Бишкеке отключат 19 марта Отопление в Бишкеке отключат 19 марта
11:51
Коронавирус в Кыргызстане. Туроператор о том, кто еще вернулся из малого хаджа
11:49
На малый хадж из Иссык-Кульской области ездил 51 человек
11:46
Коронавирус в Кыргызстане. Телефоны горячей линии, если у вас есть вопросы
11:43
Фото дня. Режим ЧС в Сузакском районе и играющие на улице дети