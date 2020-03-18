Коронавирус в Кыргызстане. Телефоны горячей линии, если у вас есть вопросы

В Кыргызстане зафиксированы три случая заболевания коронавирусом. Все трое зараженных — жители Сузакского района Джалал-Абадской области. Они в местной больнице под контролем медиков.
Минздрав страны призывает кыргызстанцев не паниковать, а вслучае возникших вопросов или недомогания звонить на телефоны горячей линии:
- Республиканский штаб по коронавирусу 0312881684;
- оперативный штаб Минздрава 0312660663;
- оперативный штаб департамента Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения 0312323202;
- обратиться также можно на WhatsApp 0770895556.
В Бишкеке круглосуточно работают телефоны доверия в центрах семейной медицины и городском управлении здравоохранения:
- городское управление здравоохранения столичного муниципалитета 0312318767;
- объединенный ЦСМ Ленинского района 0990888030;
- объединенный ЦСМ Октябрьского района 0990888036;
- объединенный ЦСМ Первомайского района 0990888071;
- объединенный ЦСМ Свердловского района 0701103002.
В Оше — на горячую линию штаба по коронавирусу 0322270755.