Коронавирус в Кыргызстане. Судебные процессы будут проводиться в штатном режиме

Судебные заседания, в том числе процессы по резонансным уголовным делам, не отменяются и не переносятся. Об этом 24.kg сообщили в Верховном суде.

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Уточняется, что все процессы будут проводиться в штатном режиме.

«Вопрос об отмене судебных разбирательств еще не рассматривался. Дополнительную информацию сообщим позже», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

Сегодня стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Больные приехали из малого хаджа в Саудовской Аравии.

Отметим, что в судах первой и второй инстанций проходят разбирательства по резонансным делам, в том числе по модернизации Бишкекской ТЭЦ, незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева, в отношении экс-замглавы МВД Курсана Асанова, а также экс-мэров столицы. На все эти судебные процессы приходит большое число родственников подсудимых, активистов и журналистов.