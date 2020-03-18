ВОЗ назвала лекарство, которое можно использовать при самолечении коронавируса

«Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности (при COVID-19). Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения», — сказал он.

По словам Кристиана Линдмайера, если ибупрофен выписан врачом и необходим по медицинским показателям, то его можно принимать.