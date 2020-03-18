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Общество

ВОЗ назвала лекарство, которое можно использовать при самолечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь организации Кристиан Линдмайер, сообщает РИА Новости.
 
Официальный представитель ВОЗ предлагает заменить ибупрофен парацетамолом.
 
«Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности (при COVID-19). Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения», — сказал он.
 
По словам Кристиана Линдмайера, если ибупрофен выписан врачом и необходим по медицинским показателям, то его можно принимать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146822/
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