ВОЗ назвала лекарство, которое можно использовать при самолечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь организации Кристиан Линдмайер, сообщает РИА Новости.
Официальный представитель ВОЗ предлагает заменить ибупрофен парацетамолом.
«Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности (при COVID-19). Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения», — сказал он.
По словам Кристиана Линдмайера, если ибупрофен выписан врачом и необходим по медицинским показателям, то его можно принимать.