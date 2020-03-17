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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Водители-кыргызстанцы, застрявшие на границе Ирана, выехали в Азербайджан

Все кыргызстанские водители большегрузных автомобилей, застрявшие в Иране, выехали в направлении ирано-азербайджанской границы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.

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Уточняется, что на сегодняшний день дальнобойщики, стоявшие на КПП «Лютфабад» и КПП «Серахс» завершили оформление своих транзитно-таможенных документов. Правительством КР достигнута договоренность с кабминами Азербайджана, России и Казахстана об организации транзитного коридора в Кыргызстан для отечественных водителей-грузоперевозчиков.

«Ранее дипмиссией была достигнута договоренность с МИД, а также компетентными министерствами и ведомствами Ирана по максимальному содействию кыргызским грузоперевозчикам, включая бесплатное продление иранских виз и отмену штрафов за просроченные визы. Кроме того, иранская сторона выразила готовность освободить кыргызских водителей от уплаты обычно взимаемых с них в Иране транзитных сборов», — сообщили в МИД.

Напомним, ранее водители-кыргызстанцы, застрявшие на территории Ирана, просили ускорить решение вопроса по их возвращению на родину, так как у них не осталось денег ни на солярку, ни на еду, а денежные переводы там не получить.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146812/
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