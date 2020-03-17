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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ГРС Кыргызстана напоминает: заказать и получить паспорт можно не выходя из дома

В связи со сложившейся ситуацией в мире Государственная регистрационная служба напоминает гражданам об услугах выездного мобильного ЦОН и доставки паспорта на дом.

По данным пресс-службы ГРС КР, при оформлении документов на изготовление паспорта нужно попросить сотрудника, заполняющего документы указать доставку на дом, полный адрес и контактные данные.

Почтальон доставит готовый паспорт по указанному в заявлении адресу. Это может быть и место работы получателя, и фактический адрес проживания, любой удобный для гражданина адрес.

Стоимость доставки 100 сомов.

Оплата за услугу по изготовлению паспортов взимается отдельно согласно установленному тарифу ГРС. Доставка осуществляется в течение 2-3 рабочих дней с момента поступления паспорта в место оформления заявки на его получение.

Мобильный ЦОН — это специальный микроавтобус, оснащенный необходимым техническим оборудованием для оказания услуг паспортизации и регистрации адреса проживания (прописка). В них есть кассовые аппараты, тут можно сделать фото и ксерокопию. В выездное обслуживание входят консультирование, прием и оформление документов на обмен паспорта, по достижении 16 лет, при утере, доставка готовых ID-карт и общегражданских паспортов.

Стоимость услуги составляет 1 тысячу 616 сомов в Бишкеке и 995 сомов в регионах страны. От 30 человек — 312 сомов за человека.

Услугами мобильных ЦОНов могут также воспользоваться граждане, проживающие в домах престарелых, ветераны Великой Отечественной войны, ЛОВЗ, а также сироты и воспитанники детских домов. Для этих категорий услуги оказываются бесплатно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146785/
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