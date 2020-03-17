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Общество

Рассылка о рейдах в школах и штрафах для родителей — фейк

В социальных сетях и мессенджерах распространяется сообщение о том, что в целях безопасности в школах проводят рейды.

«Если вдруг ребенок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, автобусах, на улицах, родителей накажут штрафом», — говорится в сообщении.

В Министерстве образования и науки сообщили, что никаких рейдов по школам ведомство не проводит.

«Приказ министра образования и науки Каныбека Исакова об установлении преждевременных каникул для общеобразовательных организаций доведен до всех организаций системы образования, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Приказ обязателен к исполнению всеми образовательными организациями», — отметили в министерстве.

В правительстве пока не прокомментировали информацию. Но отметим, что ни одного постановления, касающего запрета на нахождение школьников в общественных местах и штрафах для родителей, кабмин не выпускал.

В МВД также опровергли информацию, уточнив, что какие-либо санкции против граждан, находящихся на улице, возможны только после введения чрезвычайного положения в стране.  

Напомним, что с 12 марта в Кыргызстане введено временное ограничение на проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Накануне принято решение о временном закрытии кинотеатров, ночных и компьютерных клубов, зон питания и игровых площадок для детей в торгово-развлекательных центрах.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146699/
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