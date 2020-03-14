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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число погибших от коронавируса превысило 5,4 тысячи человек

Число погибших от коронавируса во всем мире достигло 5 тысяч 411 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего на сегодня зафиксировали 145 тысяч 267 случаев заражения коронавирусом. За сутки их число выросло почти на 17 тысяч человек. Увеличивается и число выздоровевших — 70 тысяч 269 (почти 2 тысячи за сутки).

Больше всего зараженных, не считая Китая, в Италии (17 тысяч 660), Иране (11 тысяч 364), Южной Корее (8 тысяч 86), Испании (5 тысячи 232), Германии (3 тысячи 675) и Франции (3 тысячи 667).

В Казахстане, где первых больных обнаружили вчера, зарегистрировали 4 случая заболевания.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146484/
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