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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Сколько в Кыргызстане тест-систем, рассказали в правительстве

В Кыргызстане имеется около 10 тысяч тест-систем для выявления коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, лабораторно на коронавирус обследованы 1 тысяча 545 человек, все результаты отрицательные. Еще у 310 граждан взяли повторный анализ, результаты также отрицательные.

В правительстве отметили, что эффективность тест-систем составляет 95-99 процентов, вирус выявляется в инкубационный период методом ПЦР-анализа в режиме реального времени. Продолжительность теста в среднем составляет пять часов. Сами тест-системы валидированы и рекомендованы ВОЗ.

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«Анализы на коронавирус проводят в двух лабораториях департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Все специалисты лабораторий обучены методам ПЦР-анализа, а также обеспечены высокоточным современным оборудованием. Готовность их к проведению лабораторных исследований проверила эксперт ВОЗ Мая Станович», — отметили в правительстве.

Кроме того, исследование могут проводить еще шесть лабораторий, оснащенных ПЦР-оборудованием. На случай массового поступления дополнительно подготовлены четыре лаборатории. В среднем одна лаборатория может проводить 150 исследований в день.

В кабмине добавили, что для выявления коронавируса используются реагенты российского, турецкого и немецкого производства. На днях российская сторона передала очередную партию.

Отметим, что ранее на пресс-конференции министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев отказался сказать, сколько в Кыргызстане есть тест-систем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146473/
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