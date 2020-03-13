Министр здравоохранения объяснил, почему в школах не вводят карантин

Вопрос введения карантина в школах рассматривали на совещании оперативного штаба. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

«Есть свои процедуры закрытия на карантин учебных заведений. Если не посещают школы более 25 процентов учащихся, то объявляется карантин. По нашим данным, сейчас общеобразовательные учреждения посещают более 95 процентов учеников», — сказал он.

Министр добавил, что пока было решено не вводить карантин.

Тем временем правительство ввело временное ограничение на проведение массовых мероприятий до улучшения ситуации по коронавирусу и рекомендовало детям проводить каникулы, которые объявлены с 21 марта, дома.