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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Сроки окончания пандемии коронавируса назвали в Китае

Фото © REUTERS/Stringer. Закрытая средняя школа в Ухане

Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню. Об этом пишет газета The New York Post.

По словам специалиста, для этого необходимо, чтобы страны мобилизовали все силы для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Он считает, что при таком условии для победы потребуются считанные месяцы.

«Я призываю все государства следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения и прилагать усилия на национальном уровне», — отметил Чжун Наньшань.

Эксперт считает, что наступление теплых месяцев может помочь замедлить распространение вируса.

«Моя оценка основана на сценариях, согласно которым все страны принимают позитивные меры», — подчеркнул он.

Чжун Наньшань добавил, что пандемия нового коронавируса может продлиться дольше, если некоторые государства не воспримут всерьез опасность и не примут необходимые меры борьбы.

Всего, по последним данным, заражено 128 тысяч человек в 116 странах, 4 тысячи 720 умерли, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146393/
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