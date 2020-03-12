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Общество

Вымогательство $1 миллиона. В «Кыргыз темир жолу» отрицают участие в тендере

В «Кыргыз темир жолу» свою причастность к делу о мошенничестве при госзакупках отрицают. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Накануне Антикоррупционная служба ГКНБ заявила, что мошенники вымогали у одного из руководителей государственного предприятия «НК «Кыргыз темир жолу» $1 миллион, а потом снизили сумму до $250 тысяч. Оказалось, что речь идет о заместителе гендиректора компании.

«Человек, у которого вымогали деньги, назначен на должность в январе 2020-го. Задержание вымогателей связано с его деятельностью в прошлом году. Тогда действительно предполагалось его участие в частном порядке в тендере государственных закупок по замене труб питьевой воды в Кара-Балте. Поэтому данный факт абсолютно не связан с деятельностью ГП «НК «Кыргыз темир жолу», — заключили в ГП.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146345/
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