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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Правительство думает над альтернативными путями ввоза в Кыргызстан сырья

«Для недопущения остановки производства отечественных предприятий необходимо найти пути ввоза в государство импортного сырья», — заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев на очередном заседании Республиканского штаба по реализации мер, направленных на минимизацию влияния последствий от распространения коронавирусной инфекции на экономическую ситуацию страны.

Сегодня склады временного хранения грузов из Китая закрыты, на границе, кроме пограничников и медиков, никого нет.

«Как мы знаем, ни одно государство не закрывало границы для перевозки товаров народного потребления. Однако грузопоток остановился из-за алгоритма прохождения границы водителями большегрузных автомобилей. То есть, пересекая государственную границу, любой человек должен пройти 14-дневный карантин в стране прибытия. Это очень долго. Но, так как от этого зависит безопасность граждан, отменить либо предоставить послабления нельзя. Следует найти другие пути решения проблемы», — подчеркнул вице-премьер.

Эркин Асрандиев поручил Министерству экономики продолжить поиск альтернативных государств, которые способны в заданные сроки организовать поставку тех или иных товаров. Он поручил провести встречу с основными импортерами и грузоперевозчиками, выслушать их предложения.

Железнодорожные перевозки осуществляются по прежнему графику. Возможно, импортеры будут доставлять товар пока таким путем.

Эркин Асрандиев

«Сейчас из всех стран с высоким риском заражения коронавирусом сырье мы поставляем только из КНР. Это в основном товары легкой промышленности. На сегодня сырья пока достаточно, как говорят производители. Однако мы должны думать наперед. Необходимо выслушать все стороны и принять взвешенное решение», — подчеркнул он.

Вице-премьер-министр поручил провести анализ возможных изменений в алгоритм грузовых перевозок в связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146313/
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