13 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улица Абдрахманова, 135, жилмассив «Мурас Ордо»;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Масалиева, Айылчиева, Баба-Ата, Мин-Куш, Щербет, Кара-Кужур, Арча-Бешик, Жайыла Баатыра, Термечикова), отрезки улиц Пржевальского, Ушакова, Фиолетовая, Махатма Ганди, переулок Караванский;

9.30-18.00 — жилмассив «Рухий Мурас»;

9.30-16.00 — улицы Буденного, Куликовская, Парковая, Славянская, переулок Чувашский;

10.00-17.00 — жилмассив «44 га».

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Конур Осмон, Эгимбаева), Таш-Добо (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Бегельдинова, Ала-Тоо, Кооперативная, Больничная, Аптечная), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, Айбулак, переулок Зеленый), Ленинское (улицы Мостовая, Речная, Новая, Набережная, переулок Сельповский, район ПМК-3), Озерное (улицы Фрунзе, Школьная), Аламедин (улица Некрасова), Октябрьское (улицы Кулотаева, Новая, Карла Маркса, Первомайская), Восток (улица Береговая), Константиновка, Луговое, жилмассив «Торт-Куль» (улицы Карагул Акмат, Мадиева, Матыева, Бишкек, Нурмамбетова, Акымбекова);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Фрунзе (улицы Восточная, Фрунзенская), Гавриловка (улица Дружба), Ново-Павловка (улицы Фрунзе, Свердлова, Садовая), Сокулук (улицы Кайназарова, Ленинградская, переулок Ленина), Тош-Булак (улицы Гагарина, Береговая, Советская);

10.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго», ТЭЦ-2;

13.00-17.00 — села Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Степная, Совхозная, Мира), Лесное (улицы Новая, Западная, Северная, Центральная, Ат-Башинская, Проектная, Восточная), Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Южная, Тупик, Новая, Строительная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Кыз-Моло (улицы Школьная, ОКХ «Талкан»), Предтеченка, Ан-Арык, Кызыл-Туу, Садовое (улица Московская);

9.00-18.00 — село Ак-Суу (улица Южная, 2);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 4, 6, улицы Макаренко, Береговая, Советская, 40 лет Киргизии, 23, 22, Жаштык, переулок Садовый), села Полтавка (улица Центральная), Суусамыр;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Ленина), Чорголу (улица Токтогула);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Советская, Крупская), Милянфан (улицы Речная, Ленина);

Чуйский РЭС

9.00-16.00 — села Ак-Бешим (улицы Баян, Дордош, Нииязалы Токоева), Садовое (улица Проектируемая).

3 Ошская область

8.00-17.00 — город Ош (улицы Латипжанова, Ишматова, Жамбул, Учар, Ворошилова, Королева, Балбекова, Набережная, Мушкетова, Навои, Ишматов, 1в, 1г, 16, Мушкетова, 1-18), села Лянгар, Топ-Терек, Талдык, Бек-Жар, Каратай, Лаглан, Тээке, Кызыл-Ой, Караташ, Тобо-Коргон.

4 Баткенская область